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В Совфеде заявили, что Трамп не признает руководство ЕС

Пушков: Трамп не признает руководство ЕС и не желает иметь с ним дело
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Evan Vucci/AP

Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп не признает руководство Евросоюза и не хочет иметь с ним дело.

«Руководство ЕС решило попробовать начать «большую игру» против тарифной политики Трампа с Китаем, в том числе и потому, что Трамп, по сути, не признает ЕС и не желает иметь с ним дело», — сообщил Пушков.

По его словам, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие лидеры стран ЕС отправятся в Вашингтон и будут вести переговоры с Трампом о тарифах напрямую, а не через Еврокомиссию.

9 апреля США объявили, что приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

11 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию со стороны США и отстаивать свои интересы и международные правила.

Ранее Трамп рассказал о дальнейших планах США в политике повышения пошлин.

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