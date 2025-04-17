В МВФ нашли плюсы от пошлин для региональной торговли

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает, что введение импортных пошлин поспособствует наращиванию объемов региональной торговли. С таким заявлением выступила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает ТАСС.

Выступая в Фонде в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, Георгиева отметила, что мировой торговле будет добавлена динамика. Более того, новые пошлины вынудят торговать те страны, которым следовало вести более активную торговую политику друг с другом.

«Это поспособствует тому, чтобы страны и регионы искали возможности [для торговли]», — отметила она.

По словам Георгиевой, несмотря на то, что речь идет в первую очередь о двусторонних торговых соглашениях, они могут привести и к «устранению барьеров», что, в конечном счете, может быть полезно для всего мира.

До этого Всемирная торговая организация ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 2,2% — на 0,6 п.п. ниже предыдущих ожиданий. Основной причиной стали новые торговые пошлины и нестабильность в международной политике.

Ранее Трамп заявил, что США получают рекордные суммы денег благодаря введенным импортным пошлинам.