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Туалетный ершик в виде Трампа бьет рекорды продаж в Китае

OC: в Китае набирает популярность туалетный ершик в виде Трампа
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Туалетный ершик с изображением президента США Дональда Трампа, бьет рекорды продаж в Китае, пишет портал Oddity Central.

Ершик для унитаза, стилизованный под Дональда Трампа, переживает всплеск продаж в Китае. Первоначально созданный как забавный сувенир во время первого срока американского президента, сейчас он приобрел новое значение на фоне обострения торгового конфликта между Китаем и США.

Ершики продаются по цене около $2, а их популярность связана с поддержкой местных производителей, пострадавших от американских тарифов. Хотя Ершик с изображением Трампа изначально создавался как шутка, сейчас он превратился в своеобразный символ сопротивления китайских потребителей торговому давлению со стороны США, пишут местные СМИ.

Ранее США пригрозили пошлинами до 245% на импорт из Китая на фоне того, что Пекин ввел ответные тарифы против Штатов и не пошел на переговоры.

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