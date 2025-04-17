Трамп заявил, что не боится сближения Евросоюза и Китая

Трамп заявил, что не беспокоится сближения ЕС и Китая на фоне торговых трений

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможное сближение Евросоюза (ЕС) и Китая на фоне их общих торговых разногласий с американской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

Во время переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони в Белом доме американский лидер отметил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом. Трамп подчеркнул, что оно должно основываться на справедливых условиях.

При этом глава Белого дома отметил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном. На соответствующий вопрос Трамп ответил коротко: «Нет».

До этого немецкий политолог Александр Рар рассказал, что после введения Трампом торговых пошлин Брюссель хочет показать Белому дому, что у него есть альтернативные партнеры на глобальном уровне в лице Китая. Эксперт добавил, что не все европейские страны пойдут на сближение с Китаем, боясь гнева Вашингтона. Кроме того, по его словам, Пекин быстро покажет Брюсселю, что не намерен быть «младшим союзником» ЕС.

Как писала газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники, лидеры стран Евросоюза планируют посетить Пекин в конце июля, чтобы обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином пошлины США.

Ранее Трамп заявил, что с ним хотят встретиться представители всех государств.