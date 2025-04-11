Политолог объяснил, сможет ли ЕС наладить отношения с Китаем на фоне пошлин США

Политолог Рар: не все страны ЕС пойдут на сближение с Китаем на фоне пошлин США

После введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин Брюссель хочет показать Белому дому, что у него есть альтернативные партнеры на глобальном уровне в лице Китая. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя планы представителей Евросоюза (ЕС) посетить Пекин.

Однако, по мнению эксперта, ожидать улучшения отношений между ЕС и КНР не стоит.

«В политике ЕС слишком много идеологии. Кроме того, в блоке высказываются опасения по поводу «агрессии» Китая против Тайваня. Европейцы игнорируют национальные интересы КНР. Да и западный курс на сдерживание Поднебесной никто не отменял».

Он добавил, что не все европейские страны пойдут на сближение с Китаем, боясь гнева Вашингтона. Кроме того, по его словам, Пекин быстро покажет Брюсселю, что не намерен быть «младшим союзником» ЕС.

Как пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники, лидеры стран ЕС планируют посетить Пекин в конце июля, чтобы обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином пошлины США.

Издание отмечает, что такое решение было принято на фоне нежелания Си Цзиньпина ехать в Брюссель. В связи с этим в столицу Китая планируют отправиться председатель Европейского совета Антонио Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Си Цзиньпин призвал ЕС совместно противостоять пошлинам Трампа.