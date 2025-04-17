Россия запросила консультации в СБ ООН для обсуждения моратория на удары

Россия запросила консультации в СБ ООН по мораторию на удары по энергетике

Россия запросила на 17 апреля закрытые консультации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) для обсуждения моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель постпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

«Они начнутся ориентировочно в 16:30 по Нью-Йорку (23.30 по московскому времени), по итогам предусматривается наш выход к прессе», — написал он .

По словам Полянского, на консультациях планируют обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергообъектам, который Россия неукоснительно соблюдала.

17 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что новых указаний по действию моратория на удары по украинским энергообъектам от президента России Владимира Путина не поступало.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ видит несоблюдение Украиной моратория на удары по российским энергетическим объектам. Дипломат подчеркнула, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно совершают налеты с помощью беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса.

Ранее стало известно, в скольких регионах России энергообъекты подверглись атакам ВСУ.