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В США беспокоятся за производство вина из-за пошлин Трампа

NBS: пошлины Трампа могут стать катастрофой для производителей вина в США
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barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Вводимые властями США торговые пошлины могут стать катастрофой для производителей вина в стране. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей индустрии.

«Отказ Канады от американского вина и международные пошлины администрации [президента США Дональда] Трампа усугубили тяготы уже находившейся под давлением винной индустрии <...>. Результатом может стать катастрофа для винной индустрии в США», — говорится в публикации.

NBS отмечает, что винная индустрия в США уже утратила значительный доход от экспорта своей продукции в Канаду. Только в прошлом месяце, как отмечает телеканал, канадские импортеры начали бойкот американского спиртного, убрав его как с полок магазинов, так и из ресторанов по всей Канаде.

Телеканал также сообщает, что новые американские пошлины могут привести к проблемам с закупкой за рубежом элементов, необходимых для разлива вина.

Среди прочего NBS указывает, что цены на пустые тары, которые закупаются в Китае, могут стать непомерными на фоне крайне высоких взаимных пошлин. Кроме того, новая торговая политика США также повлияет на стоимость приобретаемых во Франции винных бочек и пробок из Испании.

Недавно глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович подтвердил, что развязанная властями США торговая война чревата падением цен на сырье. При этом 75% российского экспорта приходится на этот сегмент экономики.

Ранее в США выразили опасения инфляции и роста безработицы из-за пошлин Трампа.

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