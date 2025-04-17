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Суд вынес решение по разделу имущества с Бакальчуком в пользу Татьяны Ким

Суд признал Ким владелицей 100% акций Wildberries, ей передали долю бывшего мужа
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Сергей Бобылев/РИА Новости/Телеграм-канал «Владислав Бакальчук»

Савеловский суд Москвы принял решение в пользу Татьяны Ким по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Она получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владелицей 100% компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

«Татьяна Ким стала владельцем 100% компании», — сказал представитель компании.

По решению суда, 1% долей в ООО «Вайлдберриз», которым владел Бакальчук, отошла его бывшей супруге. Также за Ким остается 100% долей в ООО «Вайлдберриз Банк» и все денежные средства, находящиеся на ее персональных счетах.

Соосновательница и владелица ООО «Вайлдберриз» Ким в начале октября прошлого года объявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ, начавшееся в июне 2024 года. Против объединения выступил ее экс-супруг Бакальчук. Он подал иск против РВБ, «Вайлдберриз» и Ким, пытаясь оспорить передачу активов Wildberries в объединенную организацию.

В конце марта стало известно, что Wildberries подал в арбитражный суд иск к принадлежащей Бакальчуку компании «ВБ Девелопмент» на 42 млрд руб.

Ранее суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB.

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