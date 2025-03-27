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Wildberries подал в суд иск против компании Владислава Бакальчука

ТАСС: Wildberries через суд требует от компании Бакальчука 42 млрд рублей
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Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ

Онлайн-ретейлер Wildberries подал в арбитражный суд иск к принадлежащей Владиславу Бакальчуку компании «ВБ Девелопмент» на 42 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ).

В пресс-службе «РВБ» заявили, что проектная компания ранее получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако так и не отчиталась за него.

В компании отметили, что существуют основания полагать, что денежные средства были выведены из «ВБ Девеломпент» по личному указанию Бакальчука.

В октябре Владислав Бакальчук заявлял, что в иске содержатся требования отдать «ВБ Девелопмент», а также взыскать свыше 37 млрд рублей с бизнесмена и гендиректора компании Дениса Кузнецова.

Комментируя иск, Бакальчук заявил, что Татьяна Ким никогда не была участником ООО «ВБ Девелопмент». Также он утверждает, что в заявлении нет расчетов, подтверждающих размер якобы нанесенных убытков.

Ранее суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB.

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