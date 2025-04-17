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Стало известно, какие блюда подали в ходе российско-катарских переговоров

На российско-катарских переговорах в Кремле подали свежие ягоды и закуски
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Свежие ягоды, легкие закуски и освежающие напитки включили в меню официального завтрака во время российско-катарских переговоров в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

Встреча в расширенном составе прошла в Александровском зале Кремлевского дворца. Формат завтрака предусматривал неформальное обсуждение вопросов сотрудничества между странами. Детали переговоров не раскрываются, однако акцент был сделан на создании комфортной атмосферы для диалога.

17 апреля эмир Катара Тамим Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом. Как писало катарское агентство QNA, эмир и президент России Владимир Путин проведут переговоры о двусторонних отношениях и путях их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества, а также о развитии ситуации в регионе и ключевых вопросах, представляющих взаимный интерес.

В Кремле раскрыли, что на встрече Путин и Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений России и Катара с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли. Стороны также затронут тему реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурной областях. Страны наращивают связи по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Катарского инвестиционного агентства.

Ранее Путин назвал сумму инвестиций Катара в российскую экономику.

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