Британия поддержала идею Мерца передать Украине ракеты Taurus

Великобритания готова поддержать идею будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца по отправке дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации источников газеты в правительстве, Лондон готов поддержать решение немецкого правительства о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

Оно может послужить дополнительным сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу, который вступит в должность в начале мая, говорится в тексте.

«Мы продолжаем работать с нашими партнерами, в том числе с Германией, чтобы обеспечить Украину наилучшим образом для защиты ее суверенной территории», — сообщил неназванный британский чиновник, работающий на внешнеполитическом треке.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ призвали Мерца ознакомиться с «секретной информацией», прежде чем давать ВСУ Taurus.