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Посол Украины похвалил бундестаг за отказ приглашать посла РФ на мероприятия 8 мая

Посол Макеев похвалил бундестаг за отказ звать посла России на мероприятия 8 мая
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ukrinform.net

Посол Украины в Германии Алексей Макеев поприветствовал решение немецкого парламента (бундестага) не допускать посла России Сергея Нечаева и представителя Белоруссии Дениса Сидоренко на памятные мероприятия 8 мая, посвященные окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал n-tv.

«Это подчеркивает последовательно и последовательно проводимую позицию Бундестага и Федерального правительства Германии в отношении представителей преступных режимов», — заявил Макеев.

Он назвал 8 мая «днем примирения с прошлым», который призван предотвращать новые конфликты.

До этого депутат немецкого местного парламента в Зеелов Зина Шенбрунн заявляла, что намерение немецкого МИД не допускать представителей России на памятные мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию Победы и разгрома нацистской Германии, абсурдно.

В начале апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что выдворение русских и белорусов с памятных мероприятий в ФРГ, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, нельзя назвать иначе как «Триумфом воли» главы МИД Германии Анналены Бербок.

Ранее на Западе ужаснулись угрозам ЕС по поводу визита на парад Победы в Москву.

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