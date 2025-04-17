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Глава МИД Украины поделился итогами переговоров с «коалицией желающих»

Сибига: Киев обсудил с «коалицией желающих» развертывание контингента на Украине
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что делегация Киева провела встречу с представителями «коалиции желающих» в Елисейском дворце, где обсуждались пути установления мира на территории республики. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он уточнил, что во встрече приняли участие «коллеги» из Великобритании, Франции и Германии.

«Мы обсудили пути к справедливому и прочному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины», — написал Сибига.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров приехали в Париж, где пройдет встреча украинской и американской делегации. Со стороны США участие примут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

В Кремле от встречи делегаций Украины и США ожидают, что разговор, скорее всего, пойдет о различных аспектах урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Зеленского уличили в срыве моратория о прекращении огня ради сохранения власти.

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