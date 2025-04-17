В МИД заявили, что Россия ответит соразмерно в случае нападения Эстонии на суда

Захарова: РФ отреагирует соразмерно при нападении на суда со стороны Эстонии

Россия отреагирует соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как члена НАТО, в случае противоправных действий в отношении российских кораблей на Балтике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В случае, если действия будут направлены против российских судов, реагировать наша страна будет соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как государства — члена НАТО», — сказала Захарова.

14 апреля президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, согласно которому силы обороны и ВМС страны смогут применять силу к любым судам, которые подозреваются в желании повредить подводные кабели и иные объекты инфраструктуры страны.

Он был принят после ряда случаев повреждения кораблями подводных кабелей в Балтийском море. Документ, в частности, подразумевает, что эстонские силы вправе топить подозрительные суда.

Ранее помощник президента РФ высказался о решении Эстонии топить подозрительные суда.