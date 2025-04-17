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Царев: критика Зеленского в адрес Трампа в интервью CBS — на руку России

Политик Царев: Зеленский продолжает намеренно портить отношения с Трампом
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Brian Snyder/Reuters

Критика украинского лидера Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа в интервью телеканалу CBS — на руку России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Можно только поприветствовать поведение и заявления Зеленского. Пойти на оппозиционный Трампу канал, который он терпеть не может, предъявить там претензии — ему, его окружению. <...> Причем Трамп увидел это, посмотрел, обратил внимание, отреагировал, откомментировал это выступление Зеленского. Зеленский просто великолепно сделал для России», — подчеркнул Царев.

Он добавил, что после критики в свой адрес Трамп может резко усилить давление на Украину.

14 апреля Зеленский выступил с критикой Трампа в программе «60 минут» на CBS News. Он пригласил американского президента «приехать и увидеть» своими глазами разрушения, которые принес конфликт с Россией.

После выхода интервью сам Трамп раскритиковал шоу «60 минут» на своей странице в Truth Social. Он заявил, что телеканал CBS вышел из-под контроля и должен заплатить за несоблюдение правил.

Ранее Трамп пожаловался на то, что Украина постоянно просит ракеты у США.

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