Эксперт предрек частичное снятие санкций с России до конца СВО

Политолог Дудаков: США могут снять часть санкций с России до завершения СВО

Соединенные Штаты могут снять санкции с России еще до завершения СВО в качестве жеста доброй воли. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По мнению эксперта, Вашингтон нацелен на совместные проекты с Москвой, а для этого необходимо даже частичное снятие рестрикций.

«Действительно, я думаю, что вполне возможно смягчение каких-то санкций в отношении России в виде некоего жеста доброй воли со стороны американской администрации еще до того, как удастся договориться о приостановке боевых действий на Украине», — сказал Дудаков.

Он счел «логичным» смягчение «каких-то санкций». Однако серьезные договоренности возможны лишь после каких-либо решений в контексте конфликта на Украине. Вопрос санкций будет частью переговорного процесса, подчеркнул политолог.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент США Дональд Трамп может снять санкции с России ради достижения мира на Украине. В материале отмечается, что смягчение санкций используется в качестве «разменной монеты» на переговорах Вашингтона с Москвой по поводу Украины.

Ранее в Британии заявили, что «война Байдена» может стать «войной Трампа».