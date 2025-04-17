Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предрек частичное снятие санкций с России до конца СВО

Политолог Дудаков: США могут снять часть санкций с России до завершения СВО
close
Владимир Сергеев/РИА Новости

Соединенные Штаты могут снять санкции с России еще до завершения СВО в качестве жеста доброй воли. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По мнению эксперта, Вашингтон нацелен на совместные проекты с Москвой, а для этого необходимо даже частичное снятие рестрикций.

«Действительно, я думаю, что вполне возможно смягчение каких-то санкций в отношении России в виде некоего жеста доброй воли со стороны американской администрации еще до того, как удастся договориться о приостановке боевых действий на Украине», — сказал Дудаков.

Он счел «логичным» смягчение «каких-то санкций». Однако серьезные договоренности возможны лишь после каких-либо решений в контексте конфликта на Украине. Вопрос санкций будет частью переговорного процесса, подчеркнул политолог.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент США Дональд Трамп может снять санкции с России ради достижения мира на Украине. В материале отмечается, что смягчение санкций используется в качестве «разменной монеты» на переговорах Вашингтона с Москвой по поводу Украины.

Ранее в Британии заявили, что «война Байдена» может стать «войной Трампа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами