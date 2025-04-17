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В США заговорили о снятии санкций с России

Bloomberg: Трамп может снять с России санкции ради достижения мира на Украине
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Maxim Zmeyev/Reuters

Президент США Дональд Трамп может снять санкции с России ради достижения мира на Украине. Такую оценку дает агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что смягчение санкций используется в качестве «разменной монеты» на переговорах Вашингтона с Москвой по поводу Украины.

Кроме того, важную роль играют и коммерческие интересы Соединенных Штатов, поскольку глава государства Дональд Трамп видит экономические перспективы в перезагрузке отношений между Россией и США.

15 апреля Трамп подписал указ о продлении на год действия пакета санкций против России, введенного его предшественником Джо Байденом. Речь идет об указе 14024. Документ был принят 15 апреля 2021 года. Изначально рестрикции вводились против российских частных и юридических лиц, которых обвинили в причастности к кибератакам, вмешательстве в выборы в США, обходе санкций и так далее.

До этого американский экономист Джеффри Сакс заявил, что переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами движется в сторону снятия американских санкций с РФ.

Ранее в Британии заявили, что «война Байдена» может стать «войной Трампа».

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