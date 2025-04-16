Россия может взять Одессу под свой контроль, и Соединенные Штаты с этим согласятся. Об этом сообщается в статье на норвежском сайте Steigan.

По мнению авторов материала, президент США Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения по Украине на местах, и он охотно согласится с переходом Одессы под российский контроль, если придет к выводу, что получит причитающуюся компенсацию в других областях. Европа же вряд ли сможет помешать такому развитию событий.

В статье отмечается, что переход Одессы под контроль РФ сделает безопаснее военное и торговое судоходство в Черном море.

15 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что посетил Одессу.

12 апреля глава МИД России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что при урегулировании на Украине РФ волнуют не территории, а люди, которые там живут.

Ранее в России заявили о претензиях Европы на Одессу и Львов.