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В России заявили о претензиях Европы на Одессу и Львов

Захарова: европейцы положили глаз на Одессу и Львов
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Depositphotos

Европейцы положили глаз на Одессу и Львов и, возможно, уже вынашивают в отношении них свои планы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

По словам дипломата, среди задач европейских сил, которые хотят отправить на Украину, значится и сдерживание «потенциальной агрессии» со стороны России.

Захарова отметила, что эта ситуация напоминает военную интервенцию войск военно-политического блока «Антанта» в период гражданской войны в России в 1917–1922 годах.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил, что 4 апреля состоится встреча с представителями «узкого круга стран» о размещении военного контингента на Украине. Он отметил, что по итогам «первой глубокой встречи» можно ожидать разъяснения «некоторых деталей».

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее на Западе заявили, что у Европы нет сил для отправки войск на Украину.

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