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Иран готов к прямому диалогу с США при успехе непрямых переговоров

NYT: лидер Ирана разрешил прямой диалог с США при успехе непрямых переговоров
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

Президент Масуд Пезешкиан надавил на верховного лидера Ирана Али Хаменеи и попросил позволить провести переговоры с США. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В материале указано, что в марте Пезешкиан вместе с главами судебной власти и парламента совещались с верховным лидером Ирана Али Хаменеи по вопросу переговоров с США. Чиновники заявили об угрозе конфликта с США и Израилем, а также о неизбежности ударов по основным ядерным объектам Ирана в случае отказа от переговоров.

«Он (Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. — «Газета.Ru») дал разрешение на переговоры, сначала непрямые через посредника, а затем, если все пройдет хорошо, и на прямые переговоры», — говорится в публикации.

12 апреля в Омане должен состояться первый раунд консультаций между делегациями Ирана и США. Основными переговорщиками выступят глава МИД исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф. По заявлениям иранской стороны, переговоры будут проходить не напрямую, а при посредничестве Маската. При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что предстоящее мероприятие можно охарактеризовать не как переговоры, а как встречу.

До этого сообщалось, что Иран рассматривает возможность заключить временную ядерную сделку с США до финального соглашения.

Ранее в США заявили, что Иран может исчезнуть «к сентябрю».

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