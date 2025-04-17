На Западе сделали заявление о Европе и России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Европа нашла новую общую цель, чтобы обосновать свое существование и решить экономические трудности. Его выступление опубликовано на YouTube-канале Judging Freedom.

Профессор считает, что Европа не желает участвовать в плане спецпосланника президента США Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля. Дизен добавил, что экономика стран Евросоюза замедляется, долги множатся, а лидеры европейских государств не осознают существующую ситуацию на Украине.

В этой ситуации геополитическая Европа ищет себе новую цель, у них «есть пугало в виде России». Профессор подчеркнул, что общий враг объединяет, поэтому в ЕС не упускают такую возможность.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф 16–18 апреля в Париже обсудят с представителями Евросоюза планы Вашингтона по прекращению конфликта на Украине. Сообщается также, что США и ЕС обсудят общие интересы Брюсселя и Вашингтона в регионе.

Ранее Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа за слова о территориях.