Президент России заявил, что не будет давать политических оценок событиям в Палестине

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с освобожденным из плена в Газе Александром Труфановым заявил, что не будет давать политических оценок событиям в Палестине. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин назвал происшедшее с Труфановым большой бедой и трагедией, при этом подчеркнув, что сейчас ни в коем случае не хочет давать никаких политических оценок событиям, которые происходят в регионе.

Вечером 16 апреля Путин встретился с освобожденным из плена в секторе Газа гражданином Израиля и РФ Александром Труфановым. Во встрече участвовали близкие Труфанова — мать Елена и невеста Сапир Коэн, а также главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода.

Александр Труфанов был в плену ХАМАС с октября 2023 года. После нападения движения на Израиль он был похищен из своего дома вместе с матерью, бабушкой Ириной Татти и невестой. Его отец Виталий Труфанов в результате атаки террористов не выжил. Женщин отпустили в ноябре 2023 года. Александр остался в плену, так как в ХАМАС его считали военным . При захвате он был ранен.

В ХАМАС подчеркнули, что решение о досрочном освобождении Труфанова принято в знак глубокого уважения к Путину.

Ранее посол Палестины в РФ оценил позицию Москвы по конфликту в Газе.