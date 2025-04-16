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В МИД России объяснили задержание мигрантов в московской бане

МИД: задержанных в московской бане мигрантов подозревают в связях с радикалами
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Антон Денисов/РИА Новости

В МИД России заявили РИА Новости, что проверка столичного банного комплекса имела плановый характер и не была направлена против граждан какой-то страны.

В ведомстве рассказали, что многие из иностранцев при этом оказали сопротивление правоохранителям, поэтому в их отношении «были применены соответствующие меры». В министерстве подчеркнули, что действия силовиков соответствовали законодательству РФ.

Согласно заявлению МИД, 25 из 59 задержанных для разбирательства мигрантов находились в России с нарушением законодательства, а «некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам».

«Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцам законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству», — сообщили в ведомстве и добавили, что нарушающие законы России иностранные граждане столкнутся с правовыми последствиями своих действий.

14 апреля посла РФ Сергея Вакунова вызвали в МИД Киргизии. Дипломату вручили ноту и потребовали проверить действия российских силовиков — 11 апреля они нагрянули в московский банный комплекс «Бодрость», где задержали несколько десятков мигрантов, включая киргизов. Поводом для визита правоохранителей стал якобы отказ пускать в баню россиян.

Ранее в Госдуме высказались о строительстве стены на границе России и Казахстана.

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