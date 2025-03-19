В минобороны Тайваня раскрыли возможную дату вторжения китайских войск

Министерство обороны Тайваня считает, что вторжение китайских войск может произойти в 2027 году. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что ведомство обнародовало дату возможного начала боевых действий в рамках ежегодных военных учений.

«Учения удвоятся продолжительностью до 10 дней этим летом, что свидетельствует о повышенном внимании к военной готовности в регионе, на который КНР претендует как на свою территорию», — говорится в публикации.

При этом в тексте приводятся слова экспертов о том, что решение Тайваня обнародовать сроки потенциального вторжения могут быть расценены как «политический сигнал». В том числе его могут воспринять как призыв к увеличению расходов на оборону.

4 марта министерство обороны Тайваня заявило о приближении к острову 19 самолетов и пяти боевых кораблей Народно-освободительной армии КНР. По данным ведомства, 11 китайских воздушных судов пересекли срединную линию над Тайваньским проливом и оказались в юго-западной зоне действия местных систем противовоздушной обороны.

Ранее журналисты узнали о планах Тайваня закупить у США оружие на несколько миллиардов долларов.