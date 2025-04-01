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Китаист объяснил смысл видео, на котором президента Тайваня жарят как жука

Китаист Ковачич о видео с горящим Тайванем и жуком-президентом страны: обычная практика

Китайские военные назвали президента Тайваня Лай Чин-те паразитом и выложили в свои соцсети ролик, где зеленого жука с лицом президента островного государства жарят над костром. Китаист Леонид Ковачич в беседе с «Газетой.Ru» назвал такое поведение китайских официальных лиц обычной практикой — так они отвечают на слова о независимости Тайваня.

«Подобные видеомемы встречаются на каждом шагу — это информационная атака, но в целом ничего нового. Что же касается резких заявлений Китая в отношении руководителя администрации Тайваня и начала очередных военных учений в Тайваньском проливе — обычная практика. Дело в том, что нынешний глава Тайваня сам придерживается достаточно неприятной для Пекина риторики. Еще в ходе своей предвыборной кампании он говорил о суверенитете и независимости Тайваня. Это та самая красная линия Пекина, которую не стоит переступать в отношениях с материковым Китаем для сохранения каких-то нормальных коммуникаций. То есть тут надо понимать, что Пекин отвечал и будет жестко отвечать, по крайней мере на уровне риторики, на любые разговоры о тайваньской независимости. Пекин крайне негативно относится к нынешней администрации Тайваня по этим же причинам», — сказал Ковачич.

Эксперт отметил, что военные учения Китая у Тайваня проводятся регулярно – так Пекин демонстрирует свою силу.

«В данном случае это просто очередные учения. Говорить о какой-то серьезной эскалации, напряженности между двумя берегами тайваньского пролива не приходится», — добавил Ковачич.

1 апреля Пекин объявил о проведении масштабных совместных учений армии, флота и ракетных войск вокруг Тайваня, назвав это «строгим предупреждением» и мощным сдерживанием сепаратистов, сообщает Reuters. В ответ на действия Китая Тайвань направил свои военные корабли в район учений.

Одновременно с этим в соцсетях Восточного театра боевого командования китайской армии появился пропагандистский видеоролик «Ракушка» с субтитрами на английском языке. Президент Тайваня там изображен в виде зеленого насекомого, захватывающего остров. В финале ролика его держат палочками и жарят над пылающей картой Тайваня.

Ранее американская разведка сообщила, что Китай наращивает военный потенциал на случай конфликта с США из-за Тайваня.

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