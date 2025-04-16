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Трамп продлил запрет судам, связанным с Россией, заходить в порты США

Трамп продлил на год запрет судам, связанным с Россией, заходить в порты США
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие указа, в соответствии с которым любым судам, которые связаны с Россией запрещено заходить в американские порты. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс заявляла, что смягчение американских санкций против РФ будет связано с прекращением огня на Украине.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия пакета санкций против России, введенного его предшественником Джо Байденом. Речь идет об указе 14024. Документ был принят 15 апреля 2021 года. Изначально рестрикции вводились против российских частных и юридических лиц, которых обвинили в причастности к кибератакам, вмешательстве в выборы в США, обходе санкций и так далее.

Ранее стало известно, что конгрессмены-демократы хотят ужесточить санкции против РФ.

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