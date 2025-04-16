Военный эксперт спрогнозировал действия России после завершения моратория

Военный эксперт Литовкин: РФ будет обсуждать новый мораторий на удары лишь с США

О будущем моратории на удары по энергетическим объектам Москва будет договариваться исключительно с Вашингтоном. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Во-первых, Украина не самостоятельная. Во-вторых, Украина ненадежное государство, обещаниям которого нельзя верить. Поэтому пусть сначала США воздействуют на Украину, а потом мы уже вступим в переговоры», — сказал он.

Литовкин также предложил, что будет после окончания моратория.

«Дальнейшие действия России будут зависеть от решения президента Путина. Он может продлить на неделю мораторий, может сказать, что это совершенно бесполезно и прекратить его действие. Президент может даже дать команду нанести ответные удары по энергетическим объектам Украины. Я думаю, эти удары будут достаточно болезненными», — резюмировал военный эксперт.

17 апреля закончится 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам. Об этом Москва и Киев договорились при посредничестве Вашингтона.

В Кремле заявили, что окончательного решения о будущем по мораторию еще нет. При этом за прошедшие 30 дней украинские войска более 100 раз нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил, что Киев перестал быть интересен миру.