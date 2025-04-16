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Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев перестал быть интересен миру

Экс-глава МИД Украины Пристайко: Киев больше не представляет интерес для мира
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина надоела всему миру и перестала интересовать другие страны. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире «Украинского медиацентра».

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