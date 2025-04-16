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Власти Молдавии оштрафовали телеканал за критику Байдена и USAID

Телеканал в Молдавии оштрафовали за критику Байдена и USAID в эфире
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MANDEL NGAN/Reuters

Совет по аудиовизуальной информации Молдавии оштрафовал региональный телеканал TV-Gagauzia на 35 тыс. леев ($2 тыс.) за нарушение норм объективности. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом стали высказывания в эфире американского ведущего Тима Кирби, раскритиковавшего Джо Байдена и Агентство США по международному развитию (USAID).

В надзорном органе заявили, что Кирби в эфире допустил «голословные утверждения» о финансировании USAID, а также назвал Байдена и вице-президента Камалу Харрис «коррумпированными и некомпетентными». При этом Дональд Трамп был представлен как «единственный сильный лидер». Совет отметил, что ведущего следовало обозначить не как журналиста, а как «российского пропагандиста».

«TV-Gagauzia нарушил статью 13 Кодекса, обязывающую СМИ обеспечивать достоверное и беспристрастное информирование», — пояснили в ведомстве.

В конце февраля сообщалось, что администрация президента США намерена отменить более 90% контрактов USAID и Госдепартамента, связанных с иностранной помощью.

Как сообщало агентство Associated Press, свои намерения насчет USAID власти США детализировали в меморандуме и судебных документах. Там изложены результаты обзора всех финансовых средств, выделенных агентству. Отмечается, что Штаты планируют прекратить иностранную помощь по линии USAID на сумму около $60 миллиардов.

Ранее стало известно о планах США возобновить некоторые программы USAID.

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