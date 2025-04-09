Стало известно о планах США возобновить некоторые программы USAID

Правительство Соединенных Штатов планирует возобновить минимум шесть программ помощи и агентства США по международному развитию (USAID), которые ранее были отменены. Об этом пишет агентство Reuters.

«Исполняющий обязанности администратора USAID Джереми Левин <...> во внутреннем электронном письме попросил сотрудников отменить прекращения. Он просил восстановить программы... в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что решение о возобновлении программ последовало после оказанного давления администрацией и конгрессом США. При этом оно было принято после заявления Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН о последствиях приостановки реализации инициатив.

В конце февраля сообщалось, что администрация президента США намерена отменить более 90% контрактов USAID и Госдепартамента, связанных с иностранной помощью.

Как сообщало агентство Associated Press, свои намерения насчет USAID власти США детализировали в меморандуме и судебных документах. Там изложены результаты обзора всех финансовых средств, выделенных агентству. Отмечается, что Штаты планируют прекратить иностранную помощь по линии USAID на сумму около $60 миллиардов.

Ранее USAID приказало сотрудникам уничтожить документацию.