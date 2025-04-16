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Пентагон прокомментировал сообщения о выводе военных США из Сирии

Пентагон не подтвердил и не опроверг сообщения о выводе армии США из Сирии
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Baderkhan Ahmad/AP

Пентагон не подтвердил и не опроверг сообщения о выводе американских вооруженных сил с базы на востоке Сирии. Об этом ТАСС сообщили в оборонном ведомстве.

«Министерство обороны на регулярной основе перераспределяет силы, исходя из оперативных потребностей и непредвиденных обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

В Пентагоне также добавили, что передвижения вооруженных сил демонстрируют гибкость обороной стратегии США по всему миру.

До этого телеканал Sky News Arabia сообщал, что командование вооруженными силами США в Сирии начало вывод спецподразделений, которые дислоцируются на военной базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

По данным телеканала, колонна с американскими военнослужащими направилась с объекта, находящегося на востоке арабской республики, в Иракский Курдистан, где находится крупная база Соединенных Штатов.

На территории Сирии в 2015-2018 годах были созданы в подконтрольных курдам регионах девять военных баз США и три аванпоста. Они находятся в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка, Алеппо и Хасеке, а также в пограничном с Ираком и Иорданией районе Эт-Танф. На них присутствовало 2,2 тыс. американских военнослужащих, оказывающих поддержку курдским формированиям «Силы демократической Сирии» (СДС).

Ранее новые власти Сирии призвали мировое сообщество остановить «израильскую эскалацию».

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