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США начали вывод с военной базы на востоке Сирии

Sky: США начали вывод с военной базы в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии
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Baderkhan Ahmad/AP

Командование Вооруженными силами США в Сирии начало вывод спецподразделений, которые дислоцируются на военной базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным телеканала, колонна с американскими военнослужащими направилась с объекта, находящегося на востоке арабской республики, в Иракский Курдистан, где находится крупная база Соединенных Штатов.

На территории Сирии в 2015-2018 годах были созданы в подконтрольных курдам регионах девять военных баз США и три аванпоста. Они находятся в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка, Алеппо и Хасеке, а также в пограничном с Ираком и Иорданией районе Эт-Танф. На них присутствовало 2,2 тыс. американских военнослужащих, оказывающих поддержку курдским формированиям «Силы демократической Сирии» (СДС).

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп размышляет насчет вывода американских войск из Сирии.

Ранее новые власти Сирии призвали мировое сообщество остановить «израильскую эскалацию».

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