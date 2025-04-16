В консервативных экспертных кругах США называют элиту Великобритании «весьма склонной» к совершению самых тяжких преступлений против человечества. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«В консервативных экспертных кругах США называют весьма склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества упоминавшуюся представителем [президента США Дональда] Трампа элиту Великобритании», — говорится в материале под названием «Еврофашизм как и 80 лет назад — общий враг Москвы и Вашингтона».

В СВР добавили, что профессор Гарвардского университета Кэролайн Элкинс утверждает, что тоталитарный режим гитлеровской Германии заимствовал именно у Британии идею создания концентрационных лагерей и практику геноцида.

По словам профессора, британский «либеральный империализм» является более устойчивой и от этого еще более разрушительной силой, чем фашизм. Элкинс пояснил, что это связано с обладанием режима «идеологической эластичности», а также способностью в выгодном плане искажать факты, скрывать реалии и приспосабливаться к новым условиям.

Пресс-бюро разведки также пишет, что в работах французского писателя и публициста Пьера Дриё ла Рошеля, который вел сотрудничество во время Второй мировой войны с оккупационными властями Германии, существует понятие еврофашизма. Кроме того, литератор оправдывает эту идеоло­гию, как присущую не только немцам, но и другим «обществам» Ев­ропы.

Среди прочего СВР отмечает, что у аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в украинском конфликте. Разведка обращает внимание, что британское правительство всячески поощряет киевский режим, который занимается восхвалением сражавшихся на стороне Гитлера карателей и бандеровских палачей.

До этого посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва воспринимает разговоры о размещении миротворцев на Украине как подготовку Европы к интервенции в эту страну в целях консервации режима украинского лидера Владимира Зеленского.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

Ранее российский посол выдвинул обвинение против властей Британии.