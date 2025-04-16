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В КНДР вспомнили, что делал Ким Чен Ын в тесном проходе рыбохранилища

В КНДР рассказали, как Ким Чен Ын смеялся от души на фоне кучи соленых рыб
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Виталий Аньков/РИА Новости

В декабре 2013 года лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетил один из рыбных промыслов страны, где на месте оценил работу рыбохранилища и продовольственные запасы для военнослужащих. Об этом говорится в сообщении ЦТАК.

Во время инспекции Ким Чен Ын отметил, что полные склады соленой рыбы оставили у него яркие впечатления. Он остановился в тесном проходе хранилища и спонтанно решил сделать памятное фото на фоне запасов, утверждая, что это станет своеобразным «письмом» для семей солдат, отправленных на службу.

Лидер Северной Кореи поднялся на низкий выступ рядом с массивным танком, окруженным солеными рыбами, чем вызвал радость у присутствующих. Далее он заглянул в холодильник, где замороженная рыба была тщательно уложена вплоть до потолка, и остался доволен увиденным.

Во время снимка один из руководителей отметил, что военные не только получают больше еды, чем дома, но и наслаждаются ее наличием. Ким Чен Ын тогда «рассмеялся от души» и сказал, что если солдаты решат написать своим родителям о предоставленных условиях, их слова могут показаться неправдоподобными. Однако фотография на фоне рыб, по его словам, заставит родителей поверить.

16 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын приехал на Aurus, чтобы открыть новый квартал высокоэтажных жилых домов в Пхеньяне и попросить прощения у новоселов.

Ранее Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына умным парнем.

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