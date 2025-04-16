Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленскому рассказали о «последней соломинке» помощи США для Украины

Bild: Зеленский цепляется за последнюю соломинку, стремясь получить помощь США
close
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится ухватиться за «последнюю соломинку», стремясь добиться покупки систем ПВО Patriot у США. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Поскольку ракеты Patriot производятся только в США, а президент Трамп еще до вступления в должность ясно дал понять, что больше не будет оказывать Украине бесплатную помощь, президент Украины Владимир Зеленский теперь ухватился за последнюю соломинку», — говорится в сообщении издания.

Используя финансовые ресурсы ЕС и замороженные российские активы, он хотел купить у США «сотни» систем Patriot за «большие деньги» — по цене 5,5 млн евро каждая.

До этого та же газета писала, что президент США Дональд Трамп отверг сделку c Украиной по поставке вооружения на $50 млрд. Как отмечала Bild, Украине «срочно нужны» новые системы противовоздушной обороны.

Ранее политолог объяснил, почему Вашингтон снизил долг Украины до $100 млрд.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами