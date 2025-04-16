Политолог объяснил, почему Вашингтон снизил долг Украины до $100 млрд

Политический обозреватель Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что Вашингтон снизил долг Киева до $100 млрд. По его мнению, ресурсная сделка между США и Украиной все равно завершится на условиях американцев.

«Если смягчение требований — это правда, а не вброс демократов, то придется признать, что [украинский лидер] Владимир Зеленский продавил Белый дом в переговорах по ресурсной сделке. Ему помогли позиция европейских союзников и тот факт, что президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение как можно скорее», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, Киеву рано радоваться. Выпавшую прибыль США могут компенсировать за счет других соглашений по использованию логистических и инфраструктурных мощностей, трубопроводов, а также земельного фонда Украины.

16 апреля глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что ресурсное соглашение с Украиной может быть подписано уже на этой неделе. Переговоры продолжаются, несмотря на разногласия по ключевым условиям, включая контроль над активами и механизм возврата финансовой помощи. СМИ сообщают, что Вашингтон снизил долг Украины до $100 млрд, но сохранил требование компенсировать вложения США через совместный инвестиционный фонд.

Ранее Медведчук заявил о попытке Трампа «продать» Зеленскому переговорные позиции.