Президент Италии перенес операцию по установке кардиостимулятора

Президент Италии Серджо Маттарелла перенес операцию по установке кардиостимулятора, его состояние стабильно. Об этом пишет газета La Stampa со ссылкой на источники.

«Вчера вечером президенту Республики Серджо Маттарелле была проведена операция на сердце: был установлен пейсмекер», — говорится в сообщении.

Уточняется, что президента Италии могут выписать из больницы в среду или в четверг.

Накануне Маттарелла был доставлен в римскую больницу Santo Spirito в отделение кардиологии.

Маттарелле 83 года. Он стал стал президентом Италии в 2015 году и был переизбран в 2022 году.

23 марта сообщалось, что папа Римский выступил перед верующими впервые после госпитализации 14 февраля. По словам журналистов, понтифик вышел на балкон на пятом этаже здания, спустившись из личных апартаментов в клинике. Уточняется, что Франциск ограничился приветствием и благословением.

В середине февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей.

Ранее сообщалось, что папа Римский поблагодарил россиян за подарок и молитвы.