Представители Республиканской партии США хотят провести аудит помощи, выделенной Украине предыдущим президентом Джо Байденом. Об этом рассказал сайту MK.ru военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

«В США и на Украине обсуждают возможный аудит, инициированный сторонниками Дональда Трампа. Цель республиканцев — проверить, как использовалась военная и финансовая помощь, выделяемая Байденом», — заявил Крапивник.

Эксперт предположил, что этот аудит может стать инструментом давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Особенно если будет выявлено нецелевое использование средств, например расходы на дорогие отели и недвижимость.

Крапивник отметил, что сложность отстранения Зеленского от власти связана с его поддержкой европейскими странами, в частности Францией и Британией. Поэтому США могут использовать другие меры для достижения этой цели, например давление на Зеленского с помощью аудита и обвинений в коррупции.

В конце декабря прошлого года бывший президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд на безопасность страны. Это лишь один из пакетов военной помощи, направленной Киеву в период президентства Байдена.

Демократ тогда уточнил, что $1,25 млрд пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще $1,22 млрд выделены в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI). Кроме того, в рамках этого пакета военной помощи Украине направили сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

Ранее стало известно, что при Трампе США заморозили финансирование новых поставок оружия Украине.