Стало известно о скандале в Раде из-за продления военного положения

В Верховной раде разгорелся скандал на фоне голосования по вопросу продления военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, конфликт начался после критики спикера Рады Руслана Стефанчука в адрес парламентариев, которые выступают против продления военного положения. По его словам, эти депутаты якобы сотрудничают с Россией.

При этом бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил правящую партию в манипуляциях с военным положением. Также экс-глава государства выразил недоумение тем, что данный вопрос выносят за месяц, отметили журналисты.

«Многие журналисты спрашивают, что я об этом думаю. Слов нет. Лишь буквы, в основном с конца алфавита. «Усталость от войны» сказывается после изнурительной заграничной командировки», — сказал руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

16 апреля Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на 90 дней начиная с 9 мая. Этот режим будет действовать до 6 августа.

Ранее Песков высказался о продлении военного положения на Украине.