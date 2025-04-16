Песков высказался о продлении военного положения на Украине

Киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге с журналистами продление на Украине военного положения.

«Киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Мы видели заявление предыдущего президента [Украины Петра] Порошенко, что фактически там дело идет к сильно авторитарным тенденциям, это совершенно понятно», — отметил представитель Кремля.

Он также отметил, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое нежелание начать переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта. В качестве подтверждения своих слов Песков напомнил о регулярном нарушении Украиной моратория об ударах по объектам энергетической инфраструктуры России.

16 апреля Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине еще на 90 дней, начиная с 9 мая и до 6 августа.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что перед голосованием за продление военного положения депутаты получили предупреждение от команды президента Украины Владимира Зеленского. Им пригрозили, что будут приняты меры в отношении тех, кто выступит против продления.

Дмитрук назвал такие действия команды Зеленского давлением на депутатов и попыткой затянуть процесс урегулирования украинского конфликта.

Ранее Порошенко обвинил Зеленского в злоупотреблении властью.