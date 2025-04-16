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Медведчук заявил о попытке Трампа «продать» Зеленскому переговорные позиции

Медведчук: Трамп через сделку пытается продать Зеленскому утраченные позиции
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп через сделку по недрам пытается «продать» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому возможность вернуть утраченные переговорные позиции. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке.

Медведчук отметил, что Зеленский попал в ловушку. Теперь для диалога с Россией ему придется заплатить Трампу, хотя раньше посредники не требовались.

«Трамп с помощью сделки по ископаемым пытается ему потерянные переговорные позиции продать, но Зеленский просто не понимает, что договариваться все равно придется, он надеется хитро пропетлять, что в данный момент невозможно», — подчеркнул Медведчук.

По его мнению, и Трамп, и Зеленский хотят урвать «большой куш» от этой сделки по недрам. Только вот президент США, в отличие от украинского коллеги, может подождать и посмотреть, как позиции Украины будут ухудшаться с каждым днем.

11 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры украинской делегации с американской стороной по сделке по полезным ископаемым. В Reuters оценили атмосферу встречи как «крайне антагонистическую».

По данным источника агентства, новый проект сделки по ресурсам оказался значительнее обширнее предыдущего и содержит неожиданное для Украины условия. В частности, американцы заявили о своем желании предоставить им полный контроль за Международной корпорацией по финансированию развития (DFC) газопровода «Газпрома», который проходит через территорию Украины в Европу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США призвали «избавиться от Украины» в случае отказа от сделки по недрам.

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