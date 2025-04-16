Медведчук заявил о попытке Трампа «продать» Зеленскому переговорные позиции

Президент США Дональд Трамп через сделку по недрам пытается «продать» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому возможность вернуть утраченные переговорные позиции. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке.

Медведчук отметил, что Зеленский попал в ловушку. Теперь для диалога с Россией ему придется заплатить Трампу, хотя раньше посредники не требовались.

«Трамп с помощью сделки по ископаемым пытается ему потерянные переговорные позиции продать, но Зеленский просто не понимает, что договариваться все равно придется, он надеется хитро пропетлять, что в данный момент невозможно», — подчеркнул Медведчук.

По его мнению, и Трамп, и Зеленский хотят урвать «большой куш» от этой сделки по недрам. Только вот президент США, в отличие от украинского коллеги, может подождать и посмотреть, как позиции Украины будут ухудшаться с каждым днем.

11 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры украинской делегации с американской стороной по сделке по полезным ископаемым. В Reuters оценили атмосферу встречи как «крайне антагонистическую».

По данным источника агентства, новый проект сделки по ресурсам оказался значительнее обширнее предыдущего и содержит неожиданное для Украины условия. В частности, американцы заявили о своем желании предоставить им полный контроль за Международной корпорацией по финансированию развития (DFC) газопровода «Газпрома», который проходит через территорию Украины в Европу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США призвали «избавиться от Украины» в случае отказа от сделки по недрам.