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Совфед одобрил закон о заочных судах над находящимися в других странах лицами

Совфед поддержал заочные суды над лицами за рубежом за преступления против РФ
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал и рекомендовал палате парламента одобрить закон о проведении заочных судов в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности Российской Федерации и находящихся за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Документ разработала группа депутатов во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным вместе с двумя сопутствующими инициативами, направленными на обеспечение суверенитета и защиту безопасности РФ от попыток зарубежного вмешательства.

Согласно закону, судебные разбирательства по уголовным делам могут проводиться без участия подсудимого, который находится за рубежом и уклоняется от ответственности. Речь идет о 20 видах преступлений, в частности, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма, призыв к терроризму или массовым беспорядкам, распространение фейков о ВС РФ и прочее.

8 апреля Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о заочных судах над лицами, совершившими преступления против безопасности России и находящимися за рубежом.

Ранее суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу.

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