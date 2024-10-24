Вице-премьер Сербии заявил, что готов отдать жизнь за дружбу с Россией

Вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил в интервью ТАСС, что готов до конца своей жизни сражаться за сохранение дружеских отношений с Россией.

«Я горжусь своими отношениями с Россией. Я буду сражаться за них до последнего дня своей жизни. Сербия и Россия должны становиться все ближе и ближе, потому что это очень хорошо как для Сербии, так и для России. И если это будет стоить мне жизни, то это не слишком высокая цена», — высказался политик.

По словам Вулина, он не боится угроз в свой адрес из-за поддержки диалога с Москвой, так как, на его взгляд, этого стоит ожидать, если занимаешься политикой «в эти ужасные времена». Сербский вице-премьер также напомнил, что уже находится под персональными санкциями Соединенных Штатов из-за хороших отношений с РФ.

Вулин добавил, что сербам легко дружить с Россией, потому что страна никогда не проявляла агрессию по отношению к Белграду и находится на его стороне в вопросе отношения к ситуации с Косово.

В сентябре Вулин заявил, что Сербия, несмотря на давление со стороны стран Запада, никогда не введет санкции в отношении России и не примкнет к НАТО, а также не позволит, чтобы с ее территории проводились какие-то антироссийские операции.

Ранее Вулин заявил о готовности Белграда приобрести новое оружие у России.