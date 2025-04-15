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Союзники Мерца захотели принять решение о передаче Taurus Украине с партией Шольца

Депутат Вадефул: ХДС должны принять решение о передаче Taurus с партией Шольца
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Angelika Warmuth/Reuters

Заместитель председателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС Иоганн Вадефул призвал обеспечить совместное с партией СДПГ Олафа Шольца принятие решения по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом пишет Tagesschau.

Вадефул напомнил, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил готовность «использовать Taurus как рычаг для смены политики России». Он назвал это «важным сигналом».

Политик утверждает, что партия Шольца СДПГ знает, что с президентом России Владимиром Путиным «нужно иметь дело по-другому», особенно после удара ВС РФ по Сумам.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц подтвердил отказ поставлять Украине ракеты Taurus.

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