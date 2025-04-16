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В Евросоюзе высказались о политике Израиля по Газе

Каллас заявила, что Израиль перешел границы допустимого в Газе
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль своими действиями в секторе Газа перешел границы допустимого. Об этом в интервью газете La Repubblica заявила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас.

«Израиль имеет право на самооборону, но последние события ясно продемонстрировали, что он перешел границы. Человеческие жертвы огромны и ужасают», — сказала она.

Каллас добавила, что безопасность Израиля не может быть обеспечена без соблюдения прав палестинского народа.

В конце марта высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение «позитивно отреагировало» и приняло предложение Египта и Катара прекратить боевые действия в секторе Газа.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее Израиль ударил ракетами по больнице в Газе.

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