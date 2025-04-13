Израиль ударил ракетами по больнице в Газе

Две израильские ракеты попали в крупную больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа, передает Reuters со ссылкой на врачей учреждения.

По их словам, было повреждено отделение неотложной помощи, а также другие здания. Незадолго до удара в больницу позвонил человек, который представился сотрудником израильской службы безопасности. После этого пациентов больницы эвакуировали.

«Сотни пациентов и раненых пришлось эвакуировать среди ночи, и многие из них сейчас находятся на улицах без медицинской помощи, что подвергает их жизни риску», — сообщил врач Халиль Аль-Декран.

Израильская сторона утверждает, что удар был направлен против палестинского движения ХАМАС, которое якобы использовало медучреждение.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее ХАМАС показал видео с «израильским заложником».