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Еврокомиссия высказалась о наказании глав стран и правительств за поездку в Москву 9 мая

ЕК: глав стран и правительств ЕС не могут наказать за посещение парада Победы
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Jana Rodenbusch/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза (ЕС), заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе, ее цитирует РИА Новости.

«Еврокомиссия не может наказывать глав государств и правительств», — сказала она, комментируя решение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить парад Победы 9 мая в Москве.

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас предупредила о последствиях, которые ждут страны ЕС и те страны, которые только хотят стать частью объединения, в случае участия в параде Победы в Москве 9 мая. Она отметила, что Евросоюз направил им четкое указание воздержаться от поездки на московские торжества. По ее словам, празднования 80-летия Победы в России вызывают серьезную реакцию в Брюсселе. Вместо поездки в Москву Каллас призвала европейских лидеров чаще посещать Украину, чтобы продемонстрировать ей свою поддержку.

15 апреля в ответ на это Фицо заявил, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве, который пройдет 9 мая. По словам главы словацкого правительства, он прибудет в российскую столицу в День Победы.

Ранее в Госдуме призвали отдать Каллас под трибунал после призыва не посещать РФ на 9 Мая.

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