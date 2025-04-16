Сенаторы поддержали наказание за призывы к санкциям из-за корысти

СФ одобрил законопроект о наказании за призывы к санкциям против РФ из-за корысти

Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект о наказании за призывы к введению санкций против России из корыстных побуждений. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что законопроект предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет — наказанию подвергнутся лица, которые за оказание за вознаграждение или по найму содействуют в исполнении решений международных организаций о преследовании российских должностных лиц или военных. Речь идет о тех организациях, в которых не представлена Россия, соответственно, отсутствует возможность противодействовать введению санкций.

Также лишением свободы на пять лет будут наказываться лица, которые будут призывать к санкциям против России или содействовать их принятию из корыстных побуждений.

Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с призывом к полной отмене всех санкций в отношении парламентариев со всего мира.

Ранее глава офиса Зеленского раскрыл свою роль в санкциях против России.