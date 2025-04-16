Ким Чен Ын извинился перед жителями новостроек за долгое строительство

Ким Чен Ын открыл район новостроек на 10 тысяч квартир в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл район новостроек на 10 тыс. квартир в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Церемония завершения строительства 10 000 жилых квартир в третьей очереди района Хвасон состоялась 15 апреля. <...> На церемонии <...> присутствовал уважаемый товарищ Ким Чен Ын», — сообщает агентство.

Лидер КНДР также обратился к местным жителям с извинениями насчет того, что власти запоздали с созданием современного жилья. На мероприятии были замечены премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон и руководящие работники партии и правительства.

При этом, возможно, Ким Чен Ын нарушил традицию посещения мавзолея на День Солнца.

День Солнца в Северной Корее отмечают 15 апреля, этот день и еще два после него являются официальными выходными — в КНДР не работают ни государственные учреждения, ни заведения торговли и бизнеса. Обычно 15 апреля предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир навещал мавзолей своего отца, Ким Ир Сена — эту негласную традицию продолжил также Ким Чен Ын.

Однако в публикациях официального Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) за 15 апреля нет упоминаний о том, что Ким Чен Ын навещал мавзолей.

Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына умным парнем.