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Украина поделилась со странами Запада «списком желаний» по размещению миротворцев

Politico: Украина предоставила Западу список желаний по размещению миротворцев
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина предоставила странам Запада свой «список желаний» по вопросу размещения так называемой «миротворческой миссии» на территории республики. Об этом пишет газета Politico.

В частности, Киеву нужны войска на местах, чтобы сдержать любую агрессию в будущем, говорится в тексте.

«Встречи помогают конкретизировать то, чего хотел бы Киев от миротворческой миссии — то, что он считает критически важным для предотвращения повторного нападения России, особенно с учетом того, что США и другие страны блокируют его надежды на приглашение в НАТО», — пишет издание.

Как заявил газете замглавы офиса Зеленского Павел Палиса, около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Он уточнил, что у Киева есть свое видение развертывания таких сил и эти вопросы предстоит обсудить с союзниками.

«Например, если французская бригада войдет в определенный район территории, даже если она будет развернута с минимальной плотностью — например, три солдата на километр, — ей все равно придется обеспечивать воздушное прикрытие. Это стандарт военного планирования», — сказал Палиса.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что появление так называемых миротворческих сил стран Запада на определенное время стабилизирует ситуацию для Украины, однако сложно сказать, сколько это будет продолжаться.

Ранее в США отказались помогать Европе воевать с Россией.

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